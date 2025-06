So sieht Dominik Flades "Alles was zählt"-Comeback aus

Dominik Flade ist zurück bei Alles was zählt und kehrt für einen kurzen Moment in seine alte Rolle als Yannick Ziegler zurück. Laut RTL können sich die Zuschauer dabei auf eine besondere Szene freuen: Isabelle, gespielt von Ania Niedieck (41), versucht, sich beim Feiern von ihren Gedanken an Yannick abzulenken. Doch plötzlich erscheint ihr Yannick in einer dramatischen Traumsequenz – gespielt von niemand Geringerem als Dominik. Die Szenen mit dem Schauspieler werden ab dem 6. Juni 2025 ausgestrahlt und versprechen, die Fans der Serie emotional zu bewegen.

Yannick war am 6. September 2024 zum letzten Mal regulär in der Serie zu sehen, nachdem er aufgrund einer Verurteilung wegen Totschlags an Casper eine achtjährige Haftstrafe antreten musste. Sein Abschied hinterließ sowohl bei seiner Familie als auch bei seiner Verlobten Isabelle große Spuren, da die gemeinsame Zukunft des Paares somit zerstört schien. Nun kommt er noch einmal auf die Bildschirme zurück – allerdings wohl nur in Isabelles Vorstellung. Ob es dennoch eine Gelegenheit gibt, die beiden wirklich wieder in einer Szene zu vereinen, bleibt abzuwarten.

Dominik verabschiedete sich nach seinem Serienausstieg vor rund einem Jahr von seiner Rolle, kehrt nun aber für diese emotionale Rückblende zum Set zurück. Der Schauspieler, der bei den Fans in seiner Zeit bei "Alles was zählt" sehr beliebt war, hat nach seinem Ausstieg zunächst andere berufliche Wege verfolgt. Mit einem überraschenden Auftritt wie diesem werden Erinnerungen an frühere Serientage wach, was die Zuschauer sicherlich begeistern wird. Yannicks tragische Storyline bleibt eine der bewegendsten der Serie und bindet Fans bis heute emotional an die Charaktere.

Instagram / ania_niedieck Ania Niedieck mit ihren "Alles was zählt"-Kollegen Dominik Flade, Jörg Rohde und Amrei Haardt

Getty Images Dominik Flade in den MMC-Studios in Köln im Juni 2021

