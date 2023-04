Louetta Isley: Rumer Willis ist zum ersten Mal Mama geworden

Rumer Willis (34) schwebt im Mama-Glück! Einen Monat nachdem die Tochter von Hollywoodstar Bruce Willis (68) ihre neue Beziehung öffentlich gemacht hatte, hatte sie auch schon die nächsten Neuigkeiten: Sie erwartete ihren ersten Nachwuchs. Seitdem beglückt sie ihre Community immer wieder mit niedlichen Fotos ihres wachsenden Babybauchs. Doch nun überrascht sie ihre Fans im Netz: Rumers Baby ist bereits auf der Welt.

Bei Instagram teilt Rumer ein putziges erstes Bild ihrer kleinen Tochter und verrät auch direkt den Namen: Louetta Isley. Der Wonneproppen scheint aber schon vor ein paar Tagen auf die Welt gekommen zu sein, denn als Geburtsdatum gibt die Schauspielerin den 18. April an. "Du bist reine Magie. [...] Du bist mehr, als ich mir je erträumen könnte", schreibt die frisch gebackene Mama stolz. Und in den Kommentaren freuen sich die Promis und Fans mit. "Gratuliere. Ich freue mich so für euch", meint die Schauspielerin Claire Holt (34) und Nikki Reed (34) meint: "Das süßeste Mädchen. Liebe dich und deine Mama unendlich."

Zu der Geburt verrät Rumer aber noch keine weiteren Details. Zuvor hatte sie aber schon erzählt, dass sie das Ereignis ohne Schmerzmittel erleben wolle. "Als ich mich auf mein drittes Trimester zubewegte, wusste ich, wie wichtig es war, meinen Beckenboden zu dehnen. Vor allem, da ich bei der Geburt keine Medikamente nehme", hatte sie auf Instagram erklärt.

Anzeige

Instagram / rumerwillis Rumer Willis Tochter Louetta Isley

Anzeige

Instagram / rumerwillis Rumer Willis im März 2023

Anzeige

Instagram / rumerwillis Schauspielerin Rumer Willis, April 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de