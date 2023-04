Paulina Ljubas trifft bei "Ex on the Beach"-Start auf Yasin

Für Paulina Ljubas (26) kann von Entspannen im Paradies nicht die Rede sein! Die Reality-TV-Bekanntheit und Yasin Mohamed (31) hatten im Februar 2022 ihre Beziehung öffentlich gemacht. Doch nur wenige Monate später war alles aus und vorbei – im April bestätigte der ehemalige Temptation Island-Kandidat die Trennung. Nach dem Liebes-Aus kam es zu einem Wiedersehen des einstigen Pärchens: Beim Ex on the Beach-Auftakt trafen Paulina und Yasin aufeinander.

Am Ende der ersten Folge führte die 26-Jährige mit Jonny Jaspers am Strand ein angeregtes Gespräch über ihre Verflossenen. Die entspannte Unterhaltung wurde plötzlich von einer Showeinlage unterbrochen. Einer der Tänzer stellte sich als Paulinas Ex Yasin heraus. Völlig erstarrt und sprachlos blickte sie in das Gesicht des 31-Jährigen. "Wir beide haben ein bisschen was zu bequatschen", begrüßte der Münchner Paulina, die noch immer nach Worten rang.

Ob sich die Influencerin auf ihren Ex-Partner freut? Immerhin hatte Paulina zuvor Teilnehmerin Chiara Antonella (25) verraten, dass sie noch Gefühle für Yasin habe: "Ich wünschte, es wäre nicht so." Allerdings betonte sie zum Schluss: "Liebe vergeht einfach nicht."

Paulina Ljubas, "Ex on the Beach"-Kandidatin

Yasin Mohamed, Reality-TV-Star

Paulina Ljubas, "Ex on the Beach"-Kandidatin

