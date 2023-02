Michael Douglas genießt Family-Date mit Catherine und Dylan

Michael Douglas (78) und Catherine Zeta-Jones (53) haben eine glückliche Familie! Das Schauspielerpaar hatte sich 1998 bei einem Film-Festival kennengelernt und ist mittlerweile seit über 20 Jahren verheiratet. Zwei Jahre nach dem Treffen kam schon der gemeinsame Sohn Dylan (22) auf die Welt und weitere drei Jahre später folgte Tochter Carys (19). Nun zeigte das Traumpaar sich bei einem Event gemeinsam mit dem sehr erwachsenen Dylan!

Bei der Premiere des Films "Ant-Man and The Wasp Quantumania" trat Familie Douglas fast komplett vor die Fotografen. Lediglich Tochter Carys fehlte. Der 22-jährige Dylan posierte cool neben seinen Eltern, während Catherine und Michael stolz lächelten. Der "Last Vegas"-Darsteller legte seinen Arm liebevoll um seinen Spross. Offenbar haben die drei ein Superverhältnis und stehen sich sehr nah!

Catherine und Dylan hatten bereits vor wenigen Monaten die Fans mit einem gemeinsamen Auftritt begeistert. Das Mutter-Sohn-Duo hatte sich für eine Feier der Hit-Serie Wednesday ordentlich in Schale geworfen. Die 53-Jährige hatte ein cremefarbendes Kleid getragen, während ihr Nachwuchs in einem dunkelroten Anzug aufgekreuzt war.

Berliner,Alex J. / ActionPress Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas und ihr Sohn Dylan Michael Douglas, Februar 2023

Getty Images Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones, Schauspieler

Getty Images Catherine Zeta-Jones und Dylan Douglas bei der "Wednesday"-Premiere, 2022

