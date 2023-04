Sofia Richie feierte Traumhochzeit mit einem besonderen Gast

Sie feierte ihre perfekte Hochzeit mit vielen wunderschönen Überraschungen! Sofia Richie (24), die Tochter von Soulsänger Lionel Richie (73), gab im vergangenen Jahr ihre Verlobung mit dem Musikproduzenten Elliot Grainge bekannt. Das Traumpaar heiratete am letzten Wochenende in einer absoluten Traumlocation in Frankreich. Nun veröffentlichte sie einige Bilder und Videos von ihrer romantischen Trauung. Ihr Mann hatte einen ganz besonderen Gast eingeladen, der nur für Sofia sang.

Die Vouge begleitete das Model den gesamten Tag und veröffentlichte ebenfalls Bilder von den ganz besonderen Momenten. Auf Fotos und Videos ist Sofia zu sehen, wie sie von ihrem Vater zum Altar geführt wird. Dort wartete die erste Überraschung auf die 24-Jährige. Ihr Lieblingssänger Stephen Sanchez untermalte ihren Gang mit dem Song "Until I Found You". "Ich habe davon geträumt, Stephen Sanchez zu treffen und habe meinen Verlobten mehrmals gefragt, ob wir zu einem seiner Konzerte gehen können", sagte sie der Vouge.

Die erste Überraschung war gelungen. Nach der Trauung gab es eine riesengroße Feier. Um die Gäste auf die Party einzustimmen, sang Lionel einige seiner Lieder für das frischvermählte Paar. Darunter befanden sich Songs wie "Hello" oder auch "Stuck on You". Der Vater des Models schwang später am Abend auch noch das Tanzbein mit seiner Tochter. Ein romantisches Feuerwerk zum Abschluss rundete den großen Tag perfekt ab.

