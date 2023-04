Stefan Mross und seine Eva geben ihr erstes Pärcheninterview

Stefan Mross (47) und Eva Luginger zeigen ihre Liebe nun auch öffentlich! Im November vergangenen Jahres hatten der Sänger und seine Frau Anna-Carina Woitschack (30) ihr Ehe-Aus öffentlich bekannt gemacht. Danach häuften sich die Spekulationen, dass Stefan mit der einstigen BFF seiner Ex anbandeln soll. Kurz darauf bestätigten sie mit öffentlichen Schwärmereien ihre Beziehung. Seitdem gehen die beiden als Paar gemeinsam durchs Leben. Nun geben Stefan und Eva ihr erstes Interview als Pärchen!

Grund dafür ist eine Spendenreise vieler deutscher Musiker nach Cancun in Mexiko. "Es ist einfach eine große Familie. Wir sind alle für den guten Zweck da", schwärmt die 35-Jährige in einem Interview mit RTL. Private Themen vermieden die beiden Turteltauben hingegen. Allerdings gibt Stefan zu, dass die gemeinsame Reise nach Mexiko für ihn und seine Liebste eine willkommene Abwechslung sei – vor allem nach dem vergangenen Trennungsdrama.

Während die Schlagersängerin in Cancun ihren Liebsten lediglich im Hintergrund unterstützt und Aufnahmen für seine Social-Media-Accounts macht, dürfen sich die Fans demnächst auf einen gemeinsamen Pärchen-Auftritt freuen: Bei ihrer Veranstaltung "Eva Luginger Schlagernacht" am 6. Juli wird sie gemeinsam mit Stefan auf der Bühne stehen. "Ich darf euch voller Stolz und Dankbarkeit verkünden, dass mein lieber Freund Stefan Mross mir an meinem ganz besonderen Abend zur Seite stehen wird", schreibt Eva stolz auf Instagram.

Instagram / eva_luginger Stefan Mross, Anna-Carina Woitschack und Freundin Eva im März 2021

Hofer, Günter Stefan Mross im August 2022

Instagram / eva_luginger Eva Luginger im Oktober, 2022

