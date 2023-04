Zu Bad Bunny: Jeff Bezos und Lauren feiern auf dem Coachella

Jeff Bezos (59) und seine Lauren Sánchez (53) genießen ihre Freiheit! Seit 2019 ist der Amazon-Gründer mit der Schauspielerin zusammen. Und die beiden könnten wohl kaum glücklicher sein. Auf dem roten Teppich zeigen sie sich sehr verliebt und schwärmen in Interviews in den höchsten Tönen voneinander. Zusammen besuchten sie auch das Coachella-Festival – und dort hatten Jeff und Lauren offenbar jede Menge Spaß mit dem Rapper Bad Bunny (29).

Laut People machten Paparazzi Fotos von Jeff und Lauren an einem Abend auf dem Coachella – und dort schienen sie richtig Spaß zu haben. Zusammen mit anderen Promis wie Kris Jenner (67) und ihrem Partner Corey Gamble (42) tanzten die beiden zu den Songs des puerto-ricanischen Musikers. Vor allem die Moderatorin passte sich dem Hippielook des Festivals an und trug ein weißes Top und einen silbernen Glitzerrock. Der Milliardär hingegen entschied sich für eine Jeans mit einem bunten Hemd über einem T-Shirt.

Jeffs Lauren scheint auch selbst große Ambitionen zu haben. Im November vergangenen Jahres hatte die 53-Jährige verraten, welchen Traum sie sich gerne erfüllen will. Zusammen mit einer Crew, die nur aus Frauen besteht, wolle sie ins Weltall fliegen. "Es wird eine großartige Gruppe von Frauen sein", hatte sie sich im CNN-Interview gefreut. Damit wird sie in die Fußstapfen ihres Partners treten, denn er war 2021 für ganze zehn Minuten in den Weltraum geflogen.

Getty Images Jeff Bezos und Lauren Sánchez im August 2022

Getty Images Bad Bunny, Musiker

Instagram / laurenwsanchez Lauren Sánchez, Oktober 2022

