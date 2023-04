Zu freizügig auf Social Media? GNTM-Girl Cassy steht dazu

Die Germany's next Topmodel-Kandidatinnen mussten sich am Donnerstag den kritischen Fragen der Journalistin Claudia von Brauchitsch stellen – und dabei blieb auch Cassy Cassau nicht verschont! Die Tanzlehrerin aus Hamburg wurde beim Presse-Training mit ihren freizügigen und provokanten Posts auf Social Media konfrontiert. Im Promiflash-Interview bekräftigt Cassy jetzt noch einmal, dass sie zu 100 Prozent hinter ihren sexy Netzbeiträgen steht!

"Ich habe es nie bereut, was ich im Internet gepostet habe – und das wird auch nie passieren. Ich werde immer damit weitermachen", betont Cassy jetzt gegenüber Promiflash und stellt klar: "Freizügigkeit ist in erster Linie nichts Sexuelles, sondern mein wunderbarer Körper, den ich liebe und zeigen will." Die Beauty finde zudem, dass das in der Gesellschaft normalisiert werden sollte.

Im Allgemeinen sei es Cassy egal, was andere über sie denken oder sagen. "Denn ich weiß ganz genau, dass es richtig und wichtig ist, wie ich mich kleide, präsentiere und meine Meinung sage, um ein Vorbild für alle jungen Menschen da draußen zu sein, die es satt haben, sich von der Gesellschaft in Schubladen stecken zu lassen oder ständig verurteilt zu werden", erklärt die Hamburgerin.

Anzeige

Instagram / cassyccassau Cassy, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2023

Anzeige

Instagram / cassyccassau Cassy Cassau, GNTM-Teilnehmerin

Anzeige

Instagram / cassyccassau Cassy im April 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de