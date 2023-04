GNTM-Marielena gibt zu: Ihre Brüste sind nicht natürlich!

Marielena macht ein Geständnis! Die Venezolanerin ist Kandidatin in der aktuellen Staffel von Germany's next Topmodel. Obwohl heute Abend bereits die zehnte Folge der Castingshow über die Bildschirme flimmert, ist die Best Agerin erst seit zwei Wochen dabei. Die Beauty war eine von sechs Nachzüglerinnen, die aufgrund von Einreiseproblemen erst später in die USA einreisen konnte. Bei den Fans ist Marielena sehr beliebt. Nun gibt sie zu, dass sie bei ihrem Äußeren nachgeholfen hat!

In der aktuellen Folge steht das spannende Interview-Training an. Jedes Jahr müssen die Nachwuchsmodels sich den harten Fragen von verschiedenen Journalisten stellen. Dabei wird die 52-Jährige gefragt, ob sie sich mit den anderen Models vergleiche. Dies verneint Marielena und erklärt: "Ich bin eine andere Kategorie. Ich bin eine Frau über 50." Trotzdem habe auch sie ihre Unsicherheiten. "Ich habe nach der Geburt meines zweiten Sohnes [...] meine Brüste machen lassen", gesteht sie.

Ob das die Meinung der Fans über die Wahl-Hessin ändert? Auf der offiziellen Instagram-Seite von "Germany's next Topmodel" äußerten sich, nachdem die neuen Titelanwärterinnen dazugestoßen waren, zahlreiche Fans positiv über sie: "Marielena und Nicole – und natürlich Ida – sind meine Favoriten. Ich habe selten so schöne Frauen gesehen."

ProSieben / Richard Hübner Marielena, GNTM-Kandidatin

Copyright: ProSieben/Richard Hübner Ina und Marielena bei GNTM

ProSieben / Richard Hübner Nicole, GNTM-Kandidatin 2023

