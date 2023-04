Hot or not? Jude Law mit neuem Schnauzbart auf Red Carpet

Jude Law (50) zeigt sich von einer neuen Seite! Der hübsche Brite zählt zu den erfolgreichsten Schauspielern unserer Zeit. In den 90er- und 2000er-Jahren verzauberte er seine Fans in zahlreichen Liebesdramen wie "Liebe braucht keine Ferien" oder "Anna Karenina". Sehr erfolgreich waren auch seine Sherlock Holmes-Filme, in denen er neben Robert Downey Junior (58) auftrat – sowie die Phantastische Tierwesen-Reihe, in der er Professor Dumbledore spielt. Bald wird er in der Disney-Neuverfilmung "Peter Pan & Wendy" zu sehen sein. Bei der Premiere zeigte sich Jude jetzt mit einem ganz besonderen Accessoire...

Der Hottie trägt jetzt einen Schnurrbart! Sowohl bei der Weltpremiere in London, als auch bei weiteren Promo-Events präsentierte Jude stolz seinen neuen Schnauzer – der ihm einen ganz anderen Look verleiht! Ob er die Gesichtsbehaarung wohl in Anlehnung an seine "Peter Pan & Wendy"-Rolle trägt? Als Kapitän Hook hat er im Film neben langen Haaren nämlich einen auffälligen, eingedrehten Schnauzbart...

Tatsächlich hat der Oberlippenbart nichts mit "Peter Pan & Wendy" zu tun – sondern mit einem neuen Filmprojekt! Bei "The Tonight Show with Jimmy Fallon" plauderte Jude aus: Er wird demnächst einen Polizisten in den 80er-Jahren verkörpern! Für diesen Charakter sei der Schnauzbart Pflicht.

