Beschwipst? Heidi Klum verwirrt mit Q&A nach Coachella!

Heidi Klum (49) liefert eine Cringe-Offensive. Im Netz gibt die Germany's next Topmodel-Jurorin ihren Fans gerne Einblicke in ihr Leben – so zeigt sie sich bei ihrer Arbeit als Model oder schmust mit ihrem Gatten Tom Kaulitz (33). Private Fragen beantwortet die Blondine jedoch so gut wie nie. Doch das hat sich nun wohl geändert: Nach dem Coachella-Festival startete die 49-Jährige ein Instagram-Q&A – dabei hatte sie offenbar schon das ein oder andere Getränk intus und war zu Scherzen aufgelegt. Denn als sie gefragt wurde, ob ihre Brüste echt seien, zoomte sie auf diese und fragte nur zurück: "Was meinst du denn?"

