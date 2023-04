"Einfach Liebe": Iris Klein kuschelt mit Tochter Daniela!

Iris Klein (55) kann offenbar hundertprozentig auf ihre Familie zählen! Die Reality-TV-Bekanntheit hatte es in den vergangenen Wochen nicht unbedingt leicht: Die Ehe mit Peter Klein (56) scheiterte, er gab sogar zu, sich in die Schauspielerin Yvonne Woelke (41) verliebt zu haben. Iris versucht jetzt, das Drama hinter sich zu lassen und optimistisch in ihre Zukunft als Single zu blicken. Ihre Familie stärkt ihr dabei wohl immer den Rücken!

Auf Instagram teilte Iris ein inniges Foto mit ihrer Tochter Daniela Katzenberger (36). Auf dem Schnappschuss knuddelt die Influencerin ihr erwachsenes Kind, die beiden geben sich dabei einen Schmatzer. "Einfach Liebe. Das ist alles, was ich brauche", schrieb die Brünette zu der herzlichen Mutter-Tochter-Aufnahme. Danni kommentierte das Bild direkt mit mehreren Kuss-Emojis.

Für den süßen Post bekam die 55-Jährige viele liebe und aufbauende Worte von ihren Fans. Auch Iris zweite Tochter, Jennifer Frankhauser (30), meldete sich mit einem rührenden Kommentar unter dem Beitrag: "Familie ist alles!", schrieb die Beauty.

Instagram / peterklein_official Peter mit seiner Frau Iris Klein, April 2022

Instagram / danielakatzenberger Iris Klein mit ihrer Tochter Daniela Katzenberger

Instagram / iris_klein_mama_ Jenny Frankhauser, Iris Klein und Daniela Katzenberger, Weihnachten 2022

