Ellie Goulding veröffentlicht bald eine eigene Dokumentation

Ellie Goulding (36) gewährt private Einblicke! Die Singer-Songwriterin zählt schon seit einigen Jahren zu den wahren Größen der Musikbranche. Schon seit sie ein Kind war, spielt sie Gitarre, Schlagzeug und Klarinette. Mit "Lights" konnte die Sängerin dann ihren großen Durchbruch feiern – und der Erfolg hält bis heute an. Jetzt wird Ellie sogar eine eigene Dokumentation über ihre Karriere veröffentlichen!

"Anfang des Jahres lud sie die Kameras ein, um ihr Leben abseits der roten Teppiche zu filmen und ihr wahres Ich zu zeigen", plaudert ein Insider gegenüber The Sun aus. Doch nicht nur das wird Thema der Dokumentation sein: "Ellie möchte auch ihre Arbeit als Aktivistin für den Klimawandel stärker beleuchten", berichtet die Quelle weiter. Sie wolle ihre Bekanntheit für das Gute nutzen und glaube, dass eine Doku genau das erreichen werde. Trotzdem sei sie natürlich auch interessiert daran, ihre Fans mit in ihre Welt zu nehmen und über mehr als nur Musik zu sprechen.

Doch sicherlich wird Ellie auch wissen wollen, was ihr Sohn zu ihrem Film sagt – ihre Musik scheint der Kleine nämlich nicht zu mögen: "Manchmal steckt er sich die Finger in die Ohren, wenn er bestimmte Lieder hört", berichtete sie vor wenigen Tagen bei "This Morning".

Ellie Goulding

Ellie Gouldin, Vanity Fair Oscar Party 2023

Ellie Gouldin, Sängerin

