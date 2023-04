Ellie Gouldings kleiner Sohn ist wohl kein Fan ihrer Musik

Wer hätte das gedacht? Ellie Goulding (36) ist eine bekannte britische Musikerin – und seit 2021 auch Mutter eines Sohnes. Dieser ist ihr ganzer Stolz und sie geht in ihrer Mutterrolle durchaus auf, doch die "Burn"-Interpretin machte jüngst kein Geheimnis daraus, dass der Bengel anfangs ihr ganzes Leben auf den Kopf stellte. Jetzt verrät die Sängerin in einem Interview: Tatsächlich scheint Ellies Sohnemann nicht der größte Fan ihrer Musik zu sein!

In der Talkshow "This Morning" schildert die 36-Jährige: "Mein Kleiner ist mittlerweile schon fast zwei Jahre alt. Ich habe mein neues Album rausgebracht und das Schönste daran ist, dass ich jetzt seine Reaktion auf meine Musik beobachten kann." Doch die Reaktion ihres Sohnemanns scheint nicht durchweg positiv. Die "Let It Die"-Interpretin witzelt: "Was natürlich nicht so motivierend ist: Manchmal steckt er sich die Finger in die Ohren, wenn er bestimmte Lieder hört." Er sei aber ein großer Fan der Songs "Miracle" und "How Long Will I Love You", meint die Sängerin.

Ellie veröffentlichte vor wenigen Tagen ihr bereits fünftes Studioalbum mit dem Titel "Higher Than Heaven". Das ist die erste Platte, seitdem der britische Popstar Mutter wurde. Das macht die Erfahrung für Ellie anscheinend umso bedeutsamer. Diese will sie wohl auch mit ihren Fans teilen, denn das Gesangstalent plane, bald wieder auf Tour zu gehen.

Instagram / elliegoulding Ellie Goulding mit ihrem Sohn

Getty Images Ellie Goulding, britische Sängerin

Getty Images Ellie Goulding, Sängerin

