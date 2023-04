Für ihre TV-Show: Peter Klein und Yvonne rücken eng zusammen

Wohnen Peter Klein (56) und Yvonne Woelke (41) etwa zusammen. Dass die beiden TV-Bekannheiten vergangenes Jahr in Australien eine Affäre gehabt haben sollen, sorgte in er Öffentlichkeit für einen großen Skandal – denn sie waren beide verheiratet. Doch ihre Ehen zerbrachen an den Gerüchten. Dennoch sind sie sich wohl sehr nahe und drehen sogar eine Renovierungsshow zusammen. Und für diese sollen Peter und Yvonne nun sogar unter einem Dach wohnen.

Bild will erfahren haben, dass Yvonne und Peter während der Dreharbeiten für ihre Sendung nicht nur die Arbeitstage zusammen verbringen. Der Musiker und das Model sollen sogar unter einem Dach wohnen. Grund dafür sei die Regelung des Senders, die teilnehmenden Promis nicht in einem Hotel, sondern in Wohnungen unterzubringen. Wo genau das ist, ist angeblich streng geheim. Aber da es sich wohl um einen kleinen Ort mit baufälligen Häusern handelt, dürfte es den beiden nicht schwerfallen, sich näherzukommen.

Für ihre Sendung schienen Yvonne und Peter sich in den vergangenen Wochen sehr intensiv vorzubereiten. Sie wurden gleich mehrfach von aufmerksamen Promiflash-Lesern in einem umliegenden Baumarkt in Siegen in Nordrhein-Westfalen gesehen. Dort kauften sie gemeinsam Baumaterialien ein und schienen sich trotz der schwer beladenen Einkaufswägen bestens zu verstehen.

ActionPress Yvonne Woelke mit der "Trésors à Porter" Frühjahr/Sommerkollektion 2023

Instagram / peterklein_official Peter Klein im April 2023

Promiflash Yvonne Woelke und Peter Klein im April 2023

