Jamie Oliver: Drogen sind in Restaurantbranche gang und gäbe

Jamie Oliver (47) berichtet Schockierendes! Der Brite gilt als einer der berühmtesten Köche der Welt. Mit seinen leckeren Gerichten verköstigt er nicht nur seine große Familie – auch seine Fans haben etwas davon. Dank zahlreicher Kochbücher können sie Jamies Leckereien für sich zu Hause fabrizieren. Der Fernsehkoch arbeitete im Laufe seiner Karriere schon in so manchem Restaurant. Dabei musste Jamie mit Entsetzen feststellen, dass dort nicht nur gekocht wird...

Wie er gegenüber Evening Standard erklärte, seien in seiner Branche Rauschmittel total üblich. "Die Küchen sind sehr männerlastig und [...] ziemlich aggressiv und oft mit Drogen überschwemmt", berichtete der 47-Jährige. Die Angestellten würden deswegen Drogen konsumieren, weil in der Branche ein unfassbar hoher Druck herrsche. "Es ist ziemlich beängstigend. Ich kenne diese Küchen und habe in ihnen in London und im Ausland gearbeitet", erklärte Jamie weiter.

Jamie ist Vater von fünf Kindern – sein ältester Sohn ist beim Kochen offenbar genauso begabt wie er. "Wenn Buddy in diese Richtung gehen will, wird er das von der Pike auf lernen", hatte der Gastronom im Interview mit Daily Mail erklärt. Aktuell übe der 12-Jährige ganz fleißig.

Getty Images Jamie Oliver, britischer Starkoch

Getty Images Jamie Oliver im Mai 2022

Instagram / jamieoliver Jamie Oliver mit seinen Söhnen River Rocket und Buddy Bear

