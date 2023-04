Zukunft als Koch: Jamie Olivers Sohn soll Beruf genau lernen

Jamie Oliver (47) ist einer der bekanntesten internationalen TV-Köche. Zuletzt heiratete der 47-Jährige seine Frau Jools nach 23 Ehejahren erneut. Mit ihr hat der Küchenchef fünf gemeinsame Kinder. Sein ältester Sohn Buddy hat wohl sein Kochtalent geerbt und könnte in seine Fußstapfen treten. Jamie möchte jedoch, dass sein Sohn den Beruf genau lernt und sich nicht auf dem berühmten Nachnamen ausruht!

In einem Interview mit Dailymail erklärt Jamie, wie er zu den Kochkünsten seines Sohnes Buddy steht. "Man muss es richtig machen. Kochen ist eine Sache, man muss auch das Emotionale beherrschen, sich mit den Menschen auseinandersetzen, die einem Lebensmittel bringen. Das kann man nicht faken. [...] Wenn Buddy in diese Richtung gehen will, wird er das von der Pike auf lernen", beschreibt der TV-Koch Buddys mögliche Ausbildung. Die zukünftige Karrierepläne seines Sprösslings kenne der fünffache Vater jedoch noch nicht.

Buddys Kochtalent habe sich durch viel Übung entwickelt, erklärt Jamie weiter. "Wenn Kinder etwas oft wiederholen, werden sie gut darin. Wenn ich mit Buddy auf den Markt gehe, kommen oft ältere Menschen auf ihn zu, die ihn kochen gesehen haben und es auch versuchen möchten. Er hat diesen Effekt auf Menschen, vor allem ältere. Ich bin sehr stolz auf ihn", führt der Restaurantbesitzer weiter aus.

Anzeige

Instagram / jamieoliver Jamie Oliver mit seinen Söhnen River Rocket und Buddy Bear

Anzeige

Instagram / jamieoliver Jamie Olivers Sohn Buddy Bear

Anzeige

Instagram / jamieoliver Jamie Oliver und seine Frau Jools

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de