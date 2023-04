Nach Trennung: Toni Garrn begeistert bei Dessous-Shooting!

Sie scheint sich nach der Trennung in ihre Arbeit zu stürzen. Toni Garrn (30) und Alex Pettyfer (33) gingen knapp fünf Jahre lang gemeinsam durchs Leben. 2020 schritten das Model und der Schauspieler sogar vor den Traualtar. Ihr Liebesglück krönten sie im nächsten Jahr dann mit Töchterchen Luca. Vor wenigen Tagen folgten die überraschenden Scheidungsnews. Das hält Toni jedoch nicht von der Arbeit ab: Sie begeistert jetzt bei einem Shooting!

Bilder des Shootings, die unter anderem Sun vorliegen, zeigen die Schönheit, wie sie glücklich in die Kamera strahlt. An ihrem Körper trägt die Blondine beigefarbene Dessous. Mit einem natürlichen Make-up und offenen Haaren lehnt Toni lässig an einer Wand und sieht dabei umwerfend aus.

Die anstehende Scheidung des einstigen Paares gab Toni auf Instagram bekannt. "Alex und ich haben die schwierige Entscheidung getroffen, uns scheiden zu lassen. Wir werden unsere Beziehung als Freunde und gemeinsame Eltern unseres Engels Luca weiterführen", schrieb die 30-Jährige in ihrer Story.

