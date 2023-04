So kommt Rumer Willis' seltener Babyname bei den Fans an

Rumer Willis (34) ist jetzt offiziell Mama! Mit dieser süßen Nachricht begeisterte die Tochter von Demi Moore (60) und Bruce Willis (68) ihre Fans am Dienstag: Ihr Baby ist längst auf der Welt! Die Schauspielerin teilte auch schon ein erstes Foto ihrer kleinen Prinzessin – und verriet außerdem ihren Namen: Ihr Baby heißt Louetta Isley. Doch was sagen Rumers Fans zu dieser doch recht außergewöhnlichen Wahl?

Die Promiflash-Leser haben in einer Umfrage abgestimmt und die 612 Teilnehmer (Stand: 26. April, 6 Uhr) sind zu einem ziemlich eindeutigen Ergebnis gekommen: 72,5 Prozent (444 Votes) finden den Namen wunderschön – Louetta Isley kommt bei der Mehrheit also super an! Die restlichen 27,5 Prozent (168 Votes) hingegen finden den Namen etwas zu ausgefallen und hätten an Rumers Stelle einen anderen ausgewählt.

Auf Instagram schwärmte Rumer bereits in den höchsten Tönen von ihrer Tochter: "Du bist reine Magie. [...] Du bist mehr, als wir uns je erträumen konnten", schrieb die frisch gebackene Mama stolz. Baby-Daddy Derek Richard Thomas teilte denselben Beitrag auf seinem Kanal.

Rumer Willis Tochter Louetta Isley

Rumer Willis im April 2023

Rumer Willis mit ihrem Partner Derek Richard Thomas

