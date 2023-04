Ulknudel Ryan Reynolds crasht eine Fußball-Pressekonferenz

Ryan Reynolds (46) ist für jeden Spaß zu haben – das stellt der Schauspieler regelmäßig unter Beweis. Der Hollywood-Star ist bekannt für seinen Humor und seine Vorliebe für Streiche. Häufig trifft es seine Kollegen an Filmsets. Vor allem seine Frau Blake Lively (35) veralbert der Deadpool-Darsteller besonders gerne: Mal erschreckt er sie, mal postet er unvorteilhafte Bilder von ihr oder tut so, als hätte er sie gegen eine andere Frau ausgetauscht. Dieses Mal crashte Ryan eine Fußball-Pressekonferenz...

Vor zwei Jahren hat der Filmstar gemeinsam mit seinem Kollegen Rob McElhenney (46) den Fußball-Klub AFC Wrexham gekauft. Nachdem dieser nun den Aufstieg in die englische Profifußball-Liga feiern konnte, gaben die Spieler eine Pressekonferenz ab – die von Ryan vereinnahmt wurde! Auf Twitter kursiert ein Video von der Aktion. Mitten in den Interviews stürmte der 46-Jährige plötzlich den Raum und verlangte vom Torwart Ben Foster (42), sein Shirt auszuziehen: "Foster! Das ist nun mein Trikot!" Der 40-Jährige gehorchte tatsächlich und händigte sein Oberteil an den Klubbesitzer aus: "Es ist sein Trikot." Jedoch warnte Foster den Schauspieler: "Es stinkt. Es stinkt wirklich sehr."

Auch der siegreiche Angreifer Elliot Lee musste sein Trikot am Ende ausziehen und übergeben. Aber was steckte hinter der Aktion? Als die Journalisten ihn vor Ort fragten, ob er die Shirts bei Ebay verkaufen wird, witzelte Ryan: "Ich arbeite im Show-Business. Das sind schwere Zeiten für uns." Hinterher klärte Foster jedoch auf: "Er hat mir vorher eine Nachricht geschrieben. Er ist heiß auf dieses Trikot und wollte nicht, dass ich es in die Menge werfe."

