Unterstützt Thorsten Legat etwa Nicos TV-Fremdknutschen?

Thorsten Legat (54) scheint nichts gegen das TV-Fremdknutschen seines Sohnes Nico zu haben! Aktuell testen der 24-Jährige und seine Freundin Sarah ihre Treue bei Temptation Island. Entgegen seinen Behauptungen gibt Nico bereits ordentlich Gas und flirtet mit den Single-Frauen, was das Zeug hält. Vor Kurzem ging dann sogar ein Werbeclip viral, der Nico beim Fremdknutschen mit der Verführerinnen Siria zeigt – Thorsten scheint das Verhalten seines Sohnes zu unterstützen!

Auf seinem Instagram-Account teilte der 54-Jährige Aufnahmen von dem Betrug – und reagierte anders als viele "Temptation Island"-Zuschauer sicherlich vermutetet hätten: "Da, wo die Liebe hinfällt." So scheint Thorsten nichts gegen die andere Frau an Nicos Seite zu haben: "Sehr hübsch, diese Frau", schreibt die TV-Bekanntheit in einer weiteren Story auf der Social-Media-Plattform. Was wohl Sarah zu dem Verhalten des Vater-Sohn-Duos sagen wird?

Gegenüber Promiflash machte die Bankkauffrau bereits deutlich, wie sehr sie vom Verhalten ihres Freundes enttäuscht ist: "Besonders nachdem Alkohol geflossen ist, waren jegliche Grenzen, Anstand und Respekt mir gegenüber vergessen. [...] Nicos Verhalten ist für mich beschämend und sehr unreif."

Instagram / siriapl Siria Longo, "Temptation Island"-Verführerin

Instagram / nico.legat Thorsten Legat und sein Sohn Nico

RTL / Frank J. Fastner Nico Legat und Sarah Liebich, "Temptation Island"-Kandidaten

