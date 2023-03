27. Woche: Tanz-Profi Peta Murgatroyd präsentiert Babybauch

Peta Murgatroyd (36) gibt ein Schwangeschafts-Update! Superstolz hatte die Dancing with the Stars-Profitänzerin im Januar verkündet, dass sie mit ihrem Ehemann Maksim Chmerkovskiy (43) erneut Nachwuchs erwartet. Nach ihrem ersten Sohn Chai hatte die Sportlerin drei Fehlgeburten erlitten. Umso glücklicher war die Familie über die Baby-News. Jetzt ist Peta schon im siebten Monat und zeigt ganz stolz ihre wachsende Babykugel!

In ihrer Instagram-Story präsentiert die 36-Jährige total happy ihren runden Bauch. "Ich kann es nicht glauben. Manchmal wache ich immer noch auf und denke: Moment mal, wie, warum. [Ich bin] einfach dankbar", meint die Beauty, während sie verliebt über ihre Kugel streichelt. In einem legeren Outfit setzt sie dabei ihre Figur in Szene: Zu einer weiten Jogginghose kombiniert sie beige Plattform-Schuhe und einen Hoodie, den sie für den Clip hochkrempelte.

Die Schwangere fühlt sich offenbar total wohl in ihrer Schwangerschaft – ab und an hat sie aber wohl noch mit kleinen Unsicherheiten zu kämpfen. "Es ist komisch, dass diese Schwangerschaft so anders ist, mit vielen Sorgen und Ängsten, aber ich bin selbstbewusster denn je mit meinem Körper", erklärte sie vor einigen Wochen auf der Foto-Plattform.

Instagram / petamurgatroyd Peta Murgatroyd im Januar 2023

Getty Images Peta Murgatroyd und Maksim Chmerkovskiy mit ihrem Sohn Shai Aleksander

Getty Images Peta Murgatroyd und Maksim Chmerkovskiy im Februar 2017

