Etwa wegen Kylie? Travis Scott feiert die ganze Nacht durch

Versucht er sich etwa abzulenken? Anfang des Jahres wurde bekannt, dass der Rapper Travis Scott (31) und der Social-Media-Star Kylie Jenner (25) sich mal wieder getrennt haben. Seit Jahren führten die Zweifach-Eltern eine On-off-Beziehung. Während sich die Unternehmerin angeblich seit Kurzem auf eine Romanze mit dem Schauspieler Timothée Chalamet (27) einlässt, versucht der 31-Jährige scheinbar auf ähnlichen Wegen über die Trennung hinwegzukommen: Travis wurde nun bei einer langen Partynacht gesichtet!

Auf neusten Bildern, die Dailymail vorliegen, ist der 31-jährige Rapper in den frühen Mittwoch-Morgenstunden zu sehen, wie er voller Elan den Geburtstag eines Freundes im "Bird Streets"-Club feierte. Er schien von einer Gruppe hübscher junger Frauen begleitet worden zu sein, die ebenfalls aus dem Club kamen.

Aber auch Kylie findet scheinbar Gefallen am Partymachen. Erst letztes Wochenende wurde die Beauty auf dem Coachella-Festival gesehen. Ein Insider behauptete gegenüber dem Newsportal: "Sie entschied, die Sache mit Timothee am vergangenen Wochenende auf dem Coachella nicht öffentlich zu machen. Kylie wollte an dem Wochenende wirklich nur chillen und Spaß mit ihren Freunden haben."

Anzeige

Getty Images Travis Scott, Stormi Webster und Kylie Jenner im August 2019 in Santa Monica

Anzeige

Getty Images Travis Scott, Rapper

Anzeige

Getty Images Kylie Jenner und Travis Scott im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de