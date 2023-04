"Ex on the Beach"-Spoiler? Yasin & Carina zusammen erwischt!

Was geht da? Die diesjährige Ex on the Beach-Staffel hat es in sich. Fans können bisher zwar nur die erste Folge schauen, aber schon jetzt ist bekannt: Die Are You The One?-Bekanntheit Carina wird auf den Temptation Island-Star Yasin Mohamed (31) treffen und darauf scheint sie sich auch sehr zu freuen. Gegenüber seiner Ex Paulina Ljubas (26) erzählte sie ehrlich, den Münchner heiß zu finden. Nun wurden Carina und Yasin zusammen gesehen!

Eine aufmerksame Promiflash-Leserin entdeckte die Realitystars zusammen beim Feiern. Carina und Yasin sollen ziemlich vertraut miteinander umgegangen sein und waren wohl auch nur zu zweit unterwegs – einen Kuss in der Öffentlichkeit gab es anscheinend nicht. Ob da aber noch mehr ging? Die eingefleischten Fans müssen wohl warten, bis die "Ex On the Beach"-Ausstrahlung vorbei ist, um Genaueres zu erfahren – denn erst dann dürfen die Teilnehmer ja eigentlich über ihre Beziehungen reden...

Yasin sorgte aber auch schon vor wenigen Wochen mit seinem Liebesleben für Schlagzeilen – er wurde händchenhaltend mit Christina Dimitriou (31) gesehen. Außerdem zeigen sich die beiden regelmäßig auf ihren Social-Media-Kanälen.

Instagram / carina.nl Carina Nl, "Ex on the Beach"-Teilnehmerin

Privat Carina Nl und Yasin Mohamed

Instagram / christinadimitriou_official Yasin Mohamed und Christina Dimitriou in München, April 2023

