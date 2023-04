Gefährlicher Lachgas-Kick? Drake Bell saugt an Luftballon

Wie steht es um Drake Bells (36) Gesundheit? Der einstige "Drake & Josh"-Star verschwand kürzlich und versetzte damit seine Familie, Freunde und Fans in Sorge. Als er wieder auftauchte, reichte seine Frau Janet Von Schmeling die Scheidung ein. Vor seinem Verschwinden soll der Schauspieler sogar vorgehabt haben, sich das Leben zu nehmen. Jetzt wurde Drake erneut in einem schlechten Zustand gesichtet.

TMZ liegen Fotos vor, wie Drake in einem Auto sitzt und an einem Luftballon saugt, der mit Lachgas gefüllt zu sein scheint. Die Aufnahmen sollen am Dienstag vor dem Anwesen des 36-Jährigen in Los Angeles aufgenommen worden sein. Das Einatmen von Lachgas kann zu schwachen Halluzinationen und der Empfindung von Wärme- und Glücksgefühlen, aber auch zu Bewusstlosigkeit, Hirnschäden und sogar zum Tod führen.

Vor wenigen Tagen schockierte Drake seine Fans noch auf Twitter, mit dem Vorhaben, sich das Leben zu nehmen. User warfen dem US-Amerikaner zum Beispiel vor, ein Sexualstraftäter zu sein. "Nein, bin ich nicht! Ihr Leute werdet mich umbringen. [...] Ihr Leute zerstört mein Leben. [...] Damit muss ich jeden Tag leben, sie werden mich buchstäblich umbringen. Sie haben Blut an den Händen", ließ Drake seiner Wut freien Lauf.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Drake Bell, Schauspieler

CelebCandidly / MEGA Drake Bell mit einer Unbekannten im Disneyland

Getty Images Drake Bell, Schauspieler



