Gerüchte: Deshalb macht Chiara wirklich beim Bachelor mit!

Chiara Dülberg erklärte ihre Gründe! Die diesjährige Bachelor-Teilnehmerin überraschte die Zuschauer immer wieder mal mit ihren Aussagen. So meinte sie, manche ihrer Szenen seien "wertvoll für eine TV-Show". Die Fans waren sich daraufhin sicher, dass die Münchnerin nur für den Fame da sei. Auch ihre Ex-Mitstreiterin Rebecca Ries beteuerte des Öfteren: Die Kandidatin sei fake! Nun sprach David Jackson sie endlich auf die Gerüchte an – und Chiara verteidigte ihre Bachelor-Teilnahme!

Beim Dreamdate in Folge neun suchte der Rosenverteiler das klärende Gespräch mit der Brünetten. Daraufhin verriet Chiara, warum sie sich für die Datingshow beworben habe: "Hier ist die Chance am höchsten, dass du jemanden triffst, der dir ähnlich ist und in den du dich verlieben kannst und der sich in dich verliebt, wie du bist." David schien mit dieser Antwort zufrieden zu sein – auch, dass sie einst Bachelorette werden wollte, ist wohl kein Problem für ihn.

David zweifle nicht an, dass Chiara für ihn da sei. Aber warum schoss Rebecca dann so gegen sie? Die 26-Jährige hat eine Erklärung für sich selbst gefunden: "Warum, ist wahrscheinlich, weil sie eine Konkurrentin ist." Für sie sei klar, Rebecca habe sie somit aus dem Wettbewerb kicken wollen.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

Anzeige

RTL David Jackson und Rebecca Ries bei "Der Bachelor" 2023

Anzeige

RTL / Frank Fastner Bachelor-Kandidatin Chiara

Anzeige

RTL Chiara und Bachelor David

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de