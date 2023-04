Kaley Cuoco und Tom strahlen nach Geburt auf dem Red Carpet

Was für ein umwerfend schöner Red Carpet Auftritt! Kaley Cuoco (37) und Tom Pelphrey (40) sind seit einem Monat Eltern einer Tochter. Mit verschmusten Bildern auf Social Media lässt das Paar seine Fans daran teilhaben. Die frischgebackenen Eltern zeigen sich immer wieder überglücklich. Nun gingen Kaley und Tom mal wieder auf ein Event. Bei ihrem ersten Red Carpet Auftritt nach der Geburt von Tochter Matilda strahlten sie um die Wette.

Bei der Premiere der True-Crime-Mini-Serie "Love & Death" in Los Angeles am 26. April zeigten sich die Turteltauben gut gelaunt. Eng umschlungen und lachend präsentieren sie sich auf dem roten Teppich. Die The Big Bang Theory-Darstellerin trug ein fließendes blaues Satinkleid. Dieses kombinierte sie mit einer silbernen Clutch, einer Halskette mit dem Namen ihrer Tochter und spitzen hellblauen Schuhen. Ihr Partner Tom trug einen eleganten hellbraunen Anzug und braune Lederschuhe.

Das Paar machte vor rund einem Jahr seine Beziehung öffentlich. In Tom scheint Kaley ihren Seelenverwandten gefunden zu haben. Freudestrahlend und nun auch im Elternglück zeigen sie sich immer wieder auf Instagram. Vor einigen Tagen hat die Schauspielerin ihrem Liebsten zum Einjährigen gratuliert. "Prost auf ein Jahr mit dir! Ich bin dankbar für dich und das, was wir haben! Ich liebe dich", schrieb sie.

Getty Images Kaley Cuoco und Tom Pelphrey, Schauspieler

Getty Images Kaley Cuoco und Tom Pelphrey, April 2023

Instagram / tommypelphrey Kaley Cuoco und Tom Pelphrey mit Tochter Matilda Carmine Richie Pelphrey, April 2023

