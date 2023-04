"Let's Dance": Das sind die "Magic Moments" in Show neun

Bei Let's Dance wird es emotional! In acht Shows stellten die diesjährigen Kandidaten der beliebten Tanz-Show ihr Talent unter Beweis. Promis wie Mimi Kraus (39), Sally Özcan (34) und Natalia Yegorova (49) mussten bereits das Tanzparkett räumen. Jetzt geht es schnurstracks aufs Finale zu. Auf die neunte Show dürfen sich Zuschauer besonders freuen: Das Motto "Magic Moments" steht auf dem Plan!

Nur noch sechs Tanzpaare kämpfen bei "Let's Dance" um den Titel "Dancing Star 2023". Am Freitag tanzen sie zum Thema "Magic Moments" allesamt einen Freestyle aus unterschiedlichen Tänzen. Julia Beautx (24) und Zsolt Sándor Cseke (35) performen zu dem Song "Ain't No Mountain" von Marvin Gaye (✝44) und Tammie Terell. Bei Sharon Battiste (31) und Christian Polanc (44) wird es mit dem Hit "Can't Help Falling in Love" von Elvis Presley (✝42) romantisch. Philipp Boy (35) und Patricija Ionel (28) tanzen zu "Survivor" und "Hold My Hand" von 2wei und Lady Gaga (37).

Knossi (36) und Isabel Edvardsson (40) tanzen eine emotionale Geschichte zu dem Song "You Raise Me Up" von Westlife. Timon Krause (28) und Ekaterina Leonova (36) geben zu "Requiem For A Dream" von Scott Benson Band ihr Bestes. Von Anna Ermakova (23) und Valentin Lusin (36) gibt es einen Tanz zu "Behind Blue Eyes" von The Who zu sehen. Neben den Paartänzen treten die Kandidaten mit ihren Profitänzern in Tanzduellen gegeneinander an. Die Duelle bestehen aus: Timon und Ekat vs. Knossi und Isabel. Julia und Zsolt vs. Philipp und Patricija, Sharon und Christian vs. Anna und Valentin.

