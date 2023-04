Nach neuem Album: Paris Hilton kündigt ihr erstes Konzert an

Sie versucht es erneut! Paris Hilton (42) ist als It-Girl und Hotelerbin bekannt. Die 42-Jährige beweist seit Jahren ihren Unternehmergeist. Als Gründerin des Medienunternehmens "11:11 Media", Autorin und Podcasterin zeigt die Beauty, was sie alles kann. Auch in Sachen Musik hat sie schon viel ausprobiert. Als Sängerin versuchte sie sich bereits 2006. Nun kündigt sie ihr allererstes Konzert in Los Angeles im Juni an.

Als DJ performt Paris schon seit mehreren Jahren. Ein eigenes Konzert mit ihren Songs hat sie bisher aber noch nicht gespielt. Vor Kurzem kündigte die 42-Jährige bereits ein neues Album an. Paris teilt nun auf Instagram die große Neuigkeit mit ihren Fans. "Hallo LA! Ich bin so aufgeregt, mein erstes Konzert am 7. Juni im Fonda Theater anzukündigen! Der Ticketverkauf startet am 5. Mai. Welche Songs wollt ihr hören?", schreibt sie zu ihrer Bekanntmachung.

Den Post kommentieren ihre Fans begeistert. "Diese Frau wird meinen Sommer mit ihren neuen Pop-Hits retten", schreibt ein Follower. "Ich kann es kaum erwarten, mir Tickets zu holen", kommentiert ein weiterer User. Auch Stars sind von der Neuigkeit fasziniert. So setzen unter anderem Demi Lovato (30), Elle Fanning (25) und Paris' Ehemann Carter Reum begeistert Flammen-Emojis unter das Bild.

Anzeige

Getty Images Paris Hilton im März 2023

Anzeige

Getty Images Paris Hilton während der L.A. Pride im Jahr 2022

Anzeige

MEGA Paris Hilton im März 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de