One-Direction-Reunion? Niall Horan klärt die Gerüchte auf!

Gibt es noch Hoffnung für die Fans? Im Jahr 2010 eroberte die Band One Direction die Herzen der Fans im Sturm, nachdem sie bei der britischen Castingshow X Factor den dritten Platz belegt hatte. 2016 löste sich die Boygroup dann auf – doch noch immer haben die fünf Jungs Niall Horan (29), Harry Styles (29), Zayn Malik (30), Louis Tomlinson (31) und Liam Payne (29) weltweit treue Anhänger. Promiflash fragt jetzt bei Niall nach: Wird es eine One-Direction-Reunion geben?

Zuletzt kam das Gerücht auf, die Briten könnten bei der letzten Show von James Corden (44) ihr Comeback feiern. Niall nimmt im Promiflash-Interview den Fans jedoch diese Hoffnung: "Nein, es stimmt nicht. Wenn das der Fall wäre, wäre ich jetzt in Los Angeles – aber ich bin in London." Der Sänger wisse gar nicht, woher das komme, weil niemand von seinen einstigen Kollegen so etwas gesagt habe. "Bis wir nicht sagen, dass etwas passiert, passiert auch nichts", betont Niall.

Aber wäre der 29-Jährige abgeneigt, eine Reunion zu starten? "Wenn jeder das machen möchte, will ich das natürlich auch", gibt Niall gegenüber Promiflash zu. Darauf angewiesen sei er aber nicht: "Bis dahin bin ich aber auch glücklich mit dem, was ich habe. Ich veröffentliche bald ein Album, bin auf vielen Festivals, gehe auf Tour – es ist also eine gute Zeit für mich. Aber wenn die Jungs das wollen, bin ich dabei", erklärt er.

Getty Images One Direction im Dezember 2014

Getty Images Niall Horan, Sänger

Getty Images Louis Tomlinson, Liam Payne, Niall Horan und Harry Styles von One Direction

