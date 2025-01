One-Direction-Wiedervereinigung zu Ehren von Liam Payne?

Können sich Fans von One Direction auf ein ganz besonderes Comeback freuen? Laut neuen Berichten wird derzeit an einer Reunion der ehemaligen Boyband gearbeitet – möglicherweise pünktlich zu den Brit Awards 2025 im kommenden März. Anlass hierfür soll die Ehrung des verstorbenen Liam Payne (✝31) sein, der posthum ausgezeichnet werden soll. Die Produzenten der Show planen laut Just Jared, Harry Styles (30), Louis Tomlinson (33), Niall Horan (31) und Zayn Malik (32) zusammenzubringen, um Liam gemeinsam Tribut zu zollen. Sollte dies gelingen, wäre es das erste Mal seit 2015, dass alle Bandmitglieder gemeinsam auf der Bühne stehen.

Die Brit Awards hatten für One Direction schon immer eine besondere Bedeutung. Während ihrer aktiven Karriere gewannen sie insgesamt sieben der begehrten Auszeichnungen, darunter in Kategorien wie "British Single of the Year" und "British Artist Video of the Year". Zuletzt gewann die Gruppe 2017 einen Brit Award – bei der Preisverleihung war jedoch nur Liam anwesend, um die Trophäe stellvertretend für die Band in Empfang zu nehmen. Auch als Solokünstler konnte Liam Erfolge verbuchen: Mehrere seiner Songs, wie die Hits "Strip That Down" oder "For You", wurden in den Jahren nach der Bandpause für Brit Awards nominiert.

Liams plötzlicher Tod im Oktober 2024 hinterließ Fans und Musiker weltweit erschüttert. Trotz der oft turbulenten Bandgeschichte wird Liam noch immer als Herzstück der Gruppe gesehen, das die Mitglieder zusammenhielt. Eine mögliche Wiedervereinigung zum Gedenken an ihn wäre daher nicht nur ein musikalisches Highlight, sondern auch ein emotionales Zeichen der Verbundenheit und könnte ein unvergesslicher Moment in der Geschichte der Brit Awards werden. Fans weltweit warten gespannt auf eine offizielle Bestätigung. Erst kürzlich wurde bekannt, dass die fünf Bandmitglieder noch vor Liams Tod eigentlich eine Wiedervereinigung geplant hatten.

MEGA / ZUMAPRESS.com Liam Payne, Sänger

Getty Images One Direction im Dezember 2014

