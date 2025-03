Darum gibt es keine Wiedervereinigung von One Direction

One Direction, die einst gefeierte Boyband mit Harry Styles (31), Louis Tomlinson (33), Niall Horan (31), Zayn Malik (32) und dem verstorbenen Liam Payne (✝31) haben jegliche Pläne für eine Wiedervereinigung ausgeschlossen. Der Wunsch, ihre Karriere als Band neu aufleben zu lassen, ist für die verbliebenen Mitglieder scheinbar in weite Ferne gerückt, wie Insider gegenüber Daily Mail bestätigten. Ihre traumatischen Erlebnisse während ihrer Zeit an der Spitze des Pop-Olymps und die intensiven Spannungen innerhalb der Gruppe werden als Hauptgründe für ihre Entscheidung angeführt. Selbst die Möglichkeit, bei den diesjährigen BRIT Awards eine besondere Hommage an ihren früheren Bandkollegen Liam zu gestalten, haben sie abgelehnt.

Die Entscheidung gegen eine Reunion hat tiefere Gründe. Während ihrer Zeit als Band fühlten sich die Mitglieder durch den enormen Druck, den massiven Tourplan und die teils fanatischen Fans wie in einem Käfig. Insbesondere ihre Jahre auf Tour, in denen sie mehr als 120 Konzerte pro Jahr gaben, prägten sie nachhaltig. Insider verrieten zudem, dass die Gruppe teilweise so zerstritten gewesen sei, dass sie sogar getrennt in privaten Jets hätten reisen müssen, um Spannungen zu umgehen. Zayn berichtete, wie er bereits 2013 während einer Australien-Tour den Wunsch verspürt habe, sich aus dem Rampenlicht zurückzuziehen. Nach seinem Ausstieg 2015 und der endgültigen Pause der Band Anfang 2016 sahen sich die Mitglieder nur noch selten. Selbst Liams Beerdigung vergangenen November führte nur zu einem kurzen Wiedersehen ohne erkennbare Nähe zwischen den Bandmitgliedern.

Heute führen die ehemaligen Mitglieder unterschiedliche Leben. Harry hat sich erfolgreich als Solokünstler und Schauspieler etabliert und zählt zu den weltweit gefragtesten Stars. Zayn ist aktuell auf Tour und lebt zum Ausgleich zurückgezogen auf einer Farm, während sich Niall um seine eigene Golf-Talentagentur kümmert und immer wieder Musik veröffentlicht. Louis ist auch als Solokünstler unterwegs und genießt ein zurückgezogenes Leben in London. Obwohl die Band in den frühen Jahren viele glückliche Momente erlebte, scheinen die schmerzhaften Erinnerungen an die späten Tage und der große Abstand zwischen ihren aktuellen Lebensrealitäten eine Wiedervereinigung endgültig zu verhindern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Zayn Malik auf Liam Paynes Beerdigung im November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Harry Styles, Sänger

Anzeige Anzeige

Hättet ihr euch ein One Direction-Comeback zu Ehren von Liam Payne gewünscht? Ja, das wäre schön gewesen. Nein, sie haben sich weiterentwickelt. Ergebnis anzeigen