Große One-Direction-Reunion für James Cordens letzte Show?

Können sich die One Direction-Fans freuen? Die britische Boyband war jahrelang total erfolgreich gewesen. Sie hatten die größten Hallen der Welt gefüllt und ließen die Herzen der Fans höherschlagen. Doch 2016 trennten sich die Musiker endgültig. Seitdem hoffen die Directioners, dass Zayn Malik (30), Harry Styles (29), Liam Payne (29), Louis Tomlinson (31) und Niall Horan (29) sich zusammenraufen und eine Reunion feiern. Könnte dieser Wunsch bald in Erfüllung gehen?

Wie die Gossip-Seite DeuxMoi erfahren haben will, könnte die Reunion sogar schon ziemlich bald stattfinden. Am 27. April feiert der Moderator James Corden (44) das Ende seiner Sendung "The Late Late Show With James Corden" – tatsächlich sollen die fünf Sänger für dieses Event zusammentreffen. Die Band war oftmals zu Gast in dem Format. Auch nach ihrer Trennung waren vor allem Harry und Niall noch oft Gäste bei James.

Vor einigen Tagen offenbarte Niall schon in einem Interview, dass er und seine Ex-Kollegen noch in Kontakt stehen. "Wir versuchen immer, uns gegenseitig zu unterstützen. Wir schreiben alle miteinander, auch unabhängig von der Arbeit. Wir sind immer füreinander da!" Meint ihr, es wird eine One-Direction-Reunion geben? Stimmt unten ab!

Getty Images James Corden bei der Premiere von "Mammals"

Getty Images Die Band One Direction, 2012

Getty Images Niall Horan, Sänger

