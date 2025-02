One Direction verzichtet auf Reunion bei den Brit Awards

Bei den anstehenden Brit Awards, bei welchen der verstorbene Musiker Liam Payne (✝31) geehrt werden soll, wird es keine Reunion seiner Band One Direction geben. Dies bestätigte jetzt ein Insider gegenüber The Sun und erklärte, Harry Styles (31), Niall Horan (31), Louis Tomlinson (33) und Zayn Malik (32) hätten die Anfrage abgelehnt, da sie den Anlass nicht für angemessen hielten. Sie hätten die Befürchtung, dass ein gemeinsamer Auftritt das Publikum zu sehr von der Ehrung ihres ehemaligen Bandkollegen ablenken würde.

Für die Preisverleihung am 1. März planen die Veranstalter Berichten zufolge eine bewegende Hommage, bei der unter anderem eine Videomontage einstiger Erfolge von Liam und One Direction gezeigt werden soll. Bereits Anfang des Monats würdigten die Grammy Awards Liam mit einem emotionalen Tribut, der Fans weltweit zu Tränen rührte. Laut The Sun möchte nun auch Brit-Awards-Host Jack Whitehall (36) eine Laudatio auf Liam halten. Die Familie des Sängers, die bei der Zeremonie nicht aktiv eingebunden ist, sei bereits über die wichtigsten Programmpunkte in Kenntnis gesetzt worden.

Die Brit Awards hatten für One Direction stets eine besondere Bedeutung: Sieben Auszeichnungen konnte die Band während ihrer aktiven Zeit mit nach Hause nehmen. Diese Preise wurden oft durch ihre emotionale Nähe zueinander unterstrichen – trotz der Herausforderungen, die sie während ihrer gemeinsamen Zeit erlebten. Wie Insider berichten, habe Liams Tod die Bandmitglieder, die seit Auflösung der Band kaum noch Kontakt hatten, inzwischen wieder näher zusammengebracht. Eine öffentliche Reunion würden sie aber frühestens nach der notwendigen Trauerzeit in Betracht ziehen. Liam Payne verstarb letztes Jahr im Oktober an den Folgen eines Sturzes von einem Hotelbalkon in Buenos Aires.

Getty Images Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson und Zayn Malik, Mitglieder von One Direction

Getty Images One Direction, November 2010

