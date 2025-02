Vor Tod: Liam Payne wünschte sich Reunion mit One Direction

Liam Payne (✝31), der ehemalige Sänger der weltberühmten Band One Direction, starb im Oktober bei einem tragischen Sturz von einem Balkon im dritten Stock eines Hotels in Buenos Aires. Die Nachricht löste weltweit Trauer unter Fans und Angehörigen aus. Seine Freundin Kate Cassidy, die nach ihrer gemeinsamen Reise kurz vor dem Unglück nach Florida zurückgeflogen war, äußert sich nun zu Liams zuletzt gehegten Wünschen. Sie verrät, wie sehr sich der Sänger eine Reunion mit seinen ehemaligen Bandkollegen Harry Styles (31), Niall Horan (31), Louis Tomlinson (33) und Zayn Malik (32) gewünscht habe. "Liam liebte One Direction. Es war ein riesiger Teil seines Lebens und seiner Karriere", sagt sie im Interview mit The Sun.

Trotz des weltweiten Erfolgs der Band, die 2010 bei der Castingshow "The X Factor" gegründet wurde, kam es 2016 zur Trennung. Danach verfolgten alle fünf Mitglieder leidenschaftlich ihre Soloprojekte. Kate berichtet, wie stolz Liam auf seine "Brüder" – wie er sie nannte – gewesen sei und dass er sich über ihre individuellen Karrieren gefreut habe. Vor allem habe er jedoch Hoffnung an ein zukünftiges Wiedersehen der Gruppe geknüpft, das möglicherweise zum 20. Jahrestag ihrer Gründung im Jahr 2030 hätte stattfinden können. Dieser Wunsch bleibe nun unerfüllt, wie Kate mit Bedauern feststellt: "Es ist so traurig, dass Liam diese Erinnerungen nie wieder erleben wird."

Die Beziehung zwischen Liam und Kate, die sich 2022 kennenlernten, war geprägt von Liebe und gemeinsamen Träumen. Kate gab bereits zuvor Einblicke in ihre Beziehung und erzählte, wie Liam sie mit seiner charmanten und bodenständigen Art verzaubert habe. Noch im Juli hatte Kate eine handgeschriebene Notiz von Liam in den sozialen Netzwerken geteilt, in der er andeutete, dass sie binnen eines Jahres heiraten könnten. Trotz seiner Erfolge, die ihn weltweit berühmt machten, hinterlässt Liam am Ende vor allem eines: eine unfassbare Leere bei seinen Liebsten, seinen Fans und seinen ehemaligen Bandkollegen.

Instagram / kateecass Liam Payne und Kate Cassidy im Oktober 2024

Getty Images Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson und Zayn Malik, Mitglieder von One Direction

