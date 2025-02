Vergleich mit Ex-Band-Kollegen belastete Liam Payne sehr

Liam Payne (✝31), ehemaliger Sänger der weltweit erfolgreichen Boyband One Direction, ist im Oktober 2024 mit nur 31 Jahren verstorben. Er war in einem Hotel in Buenos Aires, Argentinien, von einem Balkon gestürzt und hatte dabei tödliche Verletzungen an Kopf, Brust und Bauch erlitten. Eine partielle Autopsie ergab, dass mehrere Substanzen, darunter eine als "pink cocaine" bekannte Mischung, in seinem Körper nachgewiesen wurden. Trotz seines Erfolgs hatte Liam jahrelang mit Suchtproblemen zu kämpfen, wie er selbst wiederholt öffentlich einräumte. Seine ehemaligen Bandkollegen Harry Styles (31), Niall Horan (31), Zayn Malik (32) und Louis Tomlinson (33) zeigten sich in einem gemeinsamen Statement tief betroffen: "Die gemeinsamen Erinnerungen mit ihm werden wir für immer in unseren Herzen bewahren."

Wie jetzt bekannt wurde, sprach Liam Payne in den Jahren nach dem vorläufigen Ende von One Direction 2016 oft über den Druck, sich mit seinen früheren Bandmitgliedern messen zu müssen. Laut seinem Songwriting-Partner Sam Preston habe Liam sich eingeredet, dass er als Solo-Künstler mindestens genauso erfolgreich sein müsse, um kein Versager zu sein. Diese Selbstzweifel hätten sich negativ auf seine mentale Gesundheit ausgewirkt. Preston erinnerte sich, dass Liam ein außergewöhnliches Talent besessen habe, das er jedoch nicht immer der Welt habe zeigen wollen. "Er war so ein brillanter Musiker, aber er hatte Angst, sich in seiner ganzen Verletzlichkeit zu zeigen", sagte Preston im Interview mit der Zeitschrift Rolling Stone.

Die tragischen Umstände von Liams Tod hatten bei seiner Beerdigung in England zu einer unerwarteten Wiedervereinigung seiner ehemaligen Bandkollegen geführt. Zuletzt waren Harry, Niall, Zayn und Louis unter anderem aufgrund von Differenzen und Terminkonflikten kaum in Kontakt gewesen. Laut Insidern sei Liams Verlust ein Weckruf für die verbleibenden Bandmitglieder gewesen, wieder enger zusammenzurücken. In den Monaten nach der Beerdigung unterstützte Louis seinen früheren Kollegen Zayn bei einem Konzert und sorgte damit für emotionale Momente, als Zayn ihn von der Bühne aus liebevoll als "alten Freund" begrüßte und die enge Verbindung der beiden in einem ruhigen, innigen Augenblick spürbar wurde.

Anzeige Anzeige

Getty Images Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson und Zayn Malik, Mitglieder von One Direction

Anzeige Anzeige

Getty Images One Direction im November 2014

Anzeige Anzeige