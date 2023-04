"Peinlich": Amira Pochers Ex-BFF Evi meldet sich zu Wort!

Es geht weiter! Seit einigen Wochen kursieren Gerüchte um einen angeblichen Streit zwischen Amira Pocher (30) und einer ihrer engen Freundinnen namens Evi. Diese soll wohl einige Designer-Klamotten verkauft haben, die sie von Oliver Pochers (45) Frau geschenkt bekommen hatte. Deswegen teilte die Moderatorin im Netz schon ordentlich gegen eine Freundin aus – ohne ihren Namen zu nennen. Jetzt meldet sich Evi zu Wort – und holt zum Gegenschlag aus!

In ihrer Instagram-Story lässt sie ihrer Wut freien Lauf: "Wie niveaulos muss man sein, dass man das mit so einer Reichweite öffentlich macht", wettert sie. "Man versucht halt durch irgendwelche Geschichten die Klickzahlen wieder nach oben zu bringen", spekuliert Evi. "Weil mein Kleiderschrank ja zu 80 Prozent nur aus deinen Klamotten besteht – komm gerne mal vorbei", schlägt die Brünette wütend vor. "Ich verstehe einfach nicht, worum es dir geht, […] wie lange soll das noch so weitergehen? Ruf mich an, sprich mit mir, aber hör auf, das permanent öffentlich zu machen. Es ist peinlich!"

Evi klärt auf, dass das einzige, was von den Behauptungen stimme, das geliehene Geld sei, doch es seien 2.700 Euro gewesen und keine 3.000 Euro – die sie im nächsten Monat direkt zurückgezahlt habe. Der Zaun, von dem Amira in ihren Behauptungen sprach, sei ein Einzugsgeschenk gewesen. "Wenn du nicht schenken kannst und man sich dann streitet und damit nicht umgehen kann – dann soll man nicht schenken", regt sich die Brünette weiter auf.

Amira Pocher

Amira Pochers Freundin Evi

Amira Pocher, 2022

