Priyanka Chopra und Nick Jonas sind ein eingespieltes Team!

Priyanka Chopra (40) und Nick Jonas (30) nehmen Rücksicht aufeinander. 2018 gaben sich die Schauspielerin und der Sänger nur wenige Monate nach ihrem Liebes-Outing das Jawort. Vier Jahre später krönte die Geburt ihrer Tochter Malti das Liebesglück der beiden. Doch wie handhaben die Baywatch-Darstellerin und der Musiker eigentlich die Aufgabenteilung in ihrer Familie? Wie Priyanka jetzt verrät, gibt es trotz ihrer beiden Karrieren keinen Streit, wenn es um den Haushalt geht.

"Wir haben einfach das Gefühl, dass wir einen Beitrag leisten müssen, wenn es um die Dinge geht, die keinen Spaß machen", erzählt die 40-Jährige im Interview mit Elle. Daher sei es bisher noch nie dazu gekommen, dass einer den anderen ermahnen musste, etwas zu machen. "Wir haben beide Karrieren, die uns wichtig sind, also teilen wir unsere Zeit so auf, dass einer von uns in der Lage ist, sich um den Haushalt zu kümmern oder mit dem Baby zusammen zu sein", erklärt Priyanka.

Rücksicht aufeinander zu nehmen und sich zu unterstützen, habe generell einen hohen Stellenwert im Leben der Schauspielerin. Für sie ist es eine Art, ihre Liebe auszudrücken. "Wenn einem jemand wirklich wichtig ist, versucht man, den Druck, der auf dem anderen lastet, zu mindern, indem man einige Aufgaben erledigt oder etwas übernimmt, was er immer tut", erläutert Priyanka. Ihr Mann Nick habe das auch schnell bemerkt und übernommen. "Ich liebe Kaffee im Bett und mein Mann hat das erkannt und jetzt trinke ich immer Kaffee im Bett", schwärmt die Beauty.

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas, April 2023

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas, 2023

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas im März 2023

