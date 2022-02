Naomi Watts (53) und Billy Crudup haben sich mit ihrem ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt eine Menge Zeit gelassen! Die beiden Schauspieler hatten sich 2017 am Set von "Gypsy" ineinander verguckt. Seitdem daten die zwei sich und wurden auch schon öfter zusammen abgelichtet – ihre Beziehung hielten sie aber weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Bis jetzt: Naomi und Billy zeigten sich erstmals zusammen auf dem roten Teppich!

Bei den Screen Actors Guild Awards in Santa Monica sorgte das Paar für einen Wow-Moment – nach rund fünf Jahren Beziehung feierten die beiden ihr Red-Carpet-Debüt. Billy glänzte in einem stylishen schwarzen Anzug, Naomi zog in einem schwarzen Glitzerkleid alle Blicke auf sich. Beide strahlten um die Wette, während die Blondine ihren Arm liebevoll um ihren Schatz legte.

Naomi hatte Billy begleitet, um ihn bei der Preisverleihung zu unterstützen. Der 53-Jährige war für die Serie "The Morning Show" als bester Drama-Schauspieler nominiert gewesen – die Auszeichnung ging jedoch an den Squid Game-Darsteller Lee Jung-jae.

