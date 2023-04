War "Let's Dance"-Ekat nie richtig verliebt in Ex-Verlobten?

Ekaterina Leonova (36) lässt sich nichts vorschreiben! Die Profitänzerin hatte im vergangenen Herbst auf Social Media verkündet, wieder in festen Händen zu sein. Mit dem Unternehmer Hasan Kivran war sie sogar einige Monate lang verlobt. Doch ihre Teilnahme bei Let's Dance sorgte für Schwierigkeiten: Zunächst wurde gemunkelt, dass ihr Partner ihren Ausstieg fordere und während der Show vor Eifersucht völlig durchgedreht sei. Nun gehen die beiden angeblich wieder getrennte Wege. Ein Insider verrät: Ekat hatte sich nur aus Vernunft mit ihrem Ex verlobt!

Ein Vertrauter der Tänzerin bestätigt gegenüber Bild, dass sie ihren Job hätte aufgeben müssen, um die Beziehung weiterzuführen. "Hasan wollte Ekat als seine Trophäenfrau besitzen. Er ist eiskalt, zieht sein Ding durch, macht, was er will und kauft sich seine Frauen", erklärt die Quelle. Seiner Ex-Verlobten gehe es nach der Trennung richtig gut, denn: "Sie war nie richtig verliebt in Hasan. Die Beziehung […] war eine reine Vernunftentscheidung." Bisher äußerte sich keiner der beiden zu den Gerüchten.

Auch Ekats Tanzpartner Timon Krause (28) soll sich von seiner Freundin getrennt haben. Der Mentalist habe angeblich Gefühle für die Profitänzerin entwickelt. Er soll seiner Liebsten deshalb untersagt haben, ihn bei Proben zu besuchen oder im Publikum zu sitzen. Noch hat der TV-Star das vermeintliche Liebes-Aus nicht bestätigt.

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova

Getty Images Ekaterina Leonova und Timon Krause bei "Let's Dance", 2023

Instagram / timonkrause Timon Krause und Ekaterina Leonova

