Wendet Kelly Clarkson fragwürdige Erziehungsmethoden an?

Mutige Aussage von Kelly Clarkson (41)! Die "A Moment Like This"-Interpretin hatte sich 2002 den Sieg bei American Idol erkämpft. Seitdem ist die Musikerin ein internationaler Star. Besonders mit ihrer "The Kelly Clarkson Show" hat sich die Sängerin in die Herzen der Zuschauer geschlichen. Neben ihrer Karriere ist Kelly aber auch Mutter von Tochter River Rose und Sohn Remington Alexander. Nun gestand Kelly, dass sie ihren Sprösslingen gelegentlich den Hintern versohlt!

Im Radio Star 94.1 Atlanta hatte sich der "Stronger"-Star über seine Erziehungsmethoden geäußert. Die Musik-Ikone gab dabei zu, dass sie keine Angst davor habe, ihren Kindern einen sanften Klaps auf den Po zu geben, wenn sie sich daneben benehmen.Sie wolle aber unbedingt klarstellen, dass sie ihnen damit nicht wehtun, sondern nur eine Lektion erteilen wolle. Trotz der Kontroverse um das Thema glaubt die Grammy-Preisträgerin, dass es ihre Tochter davon abgehalten habe ungezogen zu sein.

Die Talkshow-Moderatorin fuhr fort: "Meine Eltern haben mir auch den Hintern versohlt, und ich habe mich im Leben gut geschlagen." Außerdem betonte Kelly, dass sie ihre Kinder nicht willkürlich versohlt: "Ich warne sie und sage: 'Hallo, ich werde dir den Hintern versohlen, wenn du nicht sofort aufhörst'."

