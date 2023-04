Chris Pratt und Katherine total glücklich auf Filmpremiere

Sie strahlen auf dem roten Teppich um die Wette! Seit 2019 sind der Schauspieler Chris Pratt (43) und Katherine Schwarzenegger (33) verheiratet. Zwei gemeinsame Töchter machten die Autorin und ihren Liebsten zu einer kleinen Familie. Seine Karriere kurbelt er trotz Elternalltag weiter an. In dem neuen Marvelfilm Guardians of the Galaxy Vol. 3 übernahm der Beau, wie in den anderen beiden Teilen auch, wieder die Hauptrolle. Die Premiere in den USA feiert Chris natürlich mit seiner Katherine!

In Los Angeles wurde der neue Streifen auf einem großen Event gefeiert. Natürlich schmissen sich die Stars wie gewohnt in Schale – so auch Chris und Katherine. Das Kleid der Unternehmerin strahlte total im Blitzlichtgewitter der Fotografen, war aber nichts im Vergleich zum Lächeln des Paares. Überglücklich grinsten die Turteltauben in die Linsen. Dabei hatte der Hollywoodstar meist seine Hand an der Taille seiner Frau.

Aber wer war außer Chris und Katherine noch so da? Auch Will Poulter (30), der im Streifen den Adam Warlock spielt, posierte routiniert auf dem roten Teppich. Er war jedoch ohne seine Herzensdame unterwegs. Im August 2022 wurde er turtelnd mit dem Model Bobby T gesichtet.

Getty Images Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt bei der "Guardians of the Galaxy Vol. 3"-Premiere

Getty Images Chris Pratt im April 2023

Getty Images Will Poulter, Schauspieler

