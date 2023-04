Das sind Micaela Schäfers "Kampf der Realitystars"-Favoriten

Micaela Schäfer (39) hat einen klaren Favoriten! Bei Kampf der Realitystars buhlen Stars und Sternchen in kniffligen Spielen um die Gewinnsumme von ganzen 50.000 Euro. Dieses Jahr sind unter anderem Realitystars wie Ur-Bachelor Paul Janke (41), Matthias Mangiapane (39) und Serkan Yavuz (30) in die Sala am thailändischen Strand gezogen. Die TV-Persönlichkeit Micaela kennt sich im Reality-Business bestens aus. Gegenüber Promiflash verriet sie jetzt ihre Favoriten!

"Ich mag den Paul. Ich finde den einfach total bodenständig, ich mag einfach bodenständige Menschen", plauderte das Playmate aus. Doch der ehemalige Bachelor ist nicht ihr einziger Favorit in der Staffel, denn auch von Matthias sei sie angetan. "Auch wenn er manchmal so was von nervt. Aber ich finde den einfach so herrlich real, der ist wirklich so. Ich finde so was lustig", stellte sie klar. Über das Verhalten des Realitystars könne sie sich herrlich amüsieren.

Micaela kann sich freuen, denn ihre beiden Favoriten sind noch immer im Rennen um den Sieg. In der Stunde der Wahrheit entschieden sich die Realitystars nicht etwa gegen Matthias oder Paul: Sie wählten "Bauer sucht Frau"-Hofdame Antonia (23) und "Hot oder Schrott"-Star Uschi Hopf (82) aus der Sala.

Anzeige

Instagram / jankepaul Paul Janke auf Bali

Anzeige

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn Matthias Mangiapane, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2023

Anzeige

RTL2 Der "Kampf der Realitystars"-Cast 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de