Diese Stars begeistern mit Looks bei der Prince's Trust Gala

Mit diesen Looks überzeugten die Stars bei der diesjährigen Prince's Trust Global Gala! Vor über 46 Jahren wurde Prince's Trust ins Leben gerufen, um jungen Menschen eine bessere Zukunft und eine Chance auf Erfolg zu bieten. Vor diesem Hintergrund veranstaltet die Organisation jährlich eine Gala – und auch in diesem Jahr werfen sich die Stars für den roten Teppich in New York wieder richtig in Schale: So ziehen unter anderem Sienna Miller (41), Eiza González (33) und Winnie Harlow (28) alle Blicke auf sich.

Die beiden Schauspielerinnen Eiza und Sienna entschieden sich jeweils für einen glamourösen Look: Die gebürtige Mexikanerin erschien zur Gala in einem bodenlangen, figurbetonten, braunen Abendkleid, das bis zur Hüfte mit glitzernden Blättern versehen war. Darin machte die Brünette eine gute Figur und posierte für die Kamera. Auch ihre Kollegin Sienna entschied sich für ein langes nudefarbenes Kleid, auf dem überall silberne Applikationen den Stoff zierten. An ihrer linken Schulter hing ein rosafarbenes Tuch, das einem Umhang glich.

Aber auch die Models Winnie Harlow und Kate Moss (49) überzeugten mit ihrem Outfit – auch wenn ihre Looks etwas schlichter ausfielen: Beide trugen lange schwarze Kleider, die ihre Figur schmeichelnd umspielten. Während die Robe der Blondine komplett geschlossen war, bot ihre Kollegin mit einem weiten Schlitz freie Sicht auf ihr Bein. Auch die Sängerin Rita Ora (32) wählte ein schlichtes, elegantes Abendkleid, allerdings in Weiß.

Getty Images Eiza González, Schauspielerin

Getty Images Sienna Miller, Rita Ora, Charlotte Tilbury und Kate Moss

Getty Images Rita Ora bei der Prince's Trust Gala in New York, April 2023

