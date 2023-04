Jonathan Majors' Ex erwirkt einstweilige Verfügung gegen ihn

Die negativen Schlagzeilen um Jonathan Majors (33) reißen nicht ab. Vor wenigen Wochen war der "Creed III"-Darsteller festgenommen worden, weil er angeblich seine ehemalige Partnerin Grace Jabbari angegriffen hat. Daraufhin trennte sich das Management des Schauspielers von ihm. Zudem wurde der Filmstar aus einer Reihe von Projekten gestrichen. Doch damit nicht genug: Jetzt soll Jonathans Ex sogar eine einstweilige Verfügung gegen ihn erwirkt haben.

Wie Page Six berichtet, dürfe sich der 33-Jährige seiner Ex-Freundin künftig nicht mehr nähern. Am Donnerstag teilte der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft mit, dass die von Grace beantragte einstweilige Verfügung genehmigt wurde. Wie Jonathans Anwältin Priya Chaudhry mitteilte, hätten sie der Verfügung sogar zugestimmt, da der Filmstar "nichts mit der Frau zu tun haben will, die ihn angegriffen hat".

Laut des gebürtigen Kaliforniers sei nämlich nicht er, sondern seine Ex diejenige gewesen, die häusliche Gewalt ausgeübt habe. Inzwischen haben Jonathans Anwälte dafür auch Beweise vorgelegt. Dennoch wurde die Anklage gegen ihn bislang nicht fallen gelassen. "Es ist beunruhigend, dass der Staatsanwalt trotz dieser unwiderlegbaren Beweise an diesem falschen Fall festhält", äußerte sich seine Anwältin gegenüber Page Six dazu.

Getty Images Jonathan Majors, Schauspieler

Getty Images Jonathan Majors im März 2023

Getty Images Jonathan Majors, März 2023

