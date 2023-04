Laut Hugh Grant habe UK-Magazin Einbruch bei ihm veranlasst!

Hugh Grant (62) erhebt jetzt schwere Vorwürfe. Die britischen Medien sind für ihre fragwürdigen Methoden bekannt und oftmals überschreiten sie Grenzen, um an Informationen über Promis heranzukommen. Diese Erfahrung soll auch der Schauspieler gemacht haben: 2011 wurde bei dem "Notting Hill"-Star eingebrochen und seine Eingangstür dabei schwer beschädigt. Ein Boulevardblatt berichtete am Tag darauf detailliert über seine Einrichtung. Für Hugh sei das ein Indiz dafür, dass die Zeitschrift den Einbruch veranlasst haben könnte.

Wie Sky News berichtet, geht der 62-Jährige gerichtlich gegen das UK-Blatt The Sun vor. Mithilfe eines Privatermittlers sei Hugh zur Annahme gekommen, dass das Blatt ihn abgehört und den Einbruch veranlasst hatte. Daher verklagt er den Verlag der unrechtmäßigen Informationsbeschaffung. Aktuell steht die Entscheidung noch offen, ob es zu einem Prozess kommt – die Zeitung weist die Vorwürfe zurück.

Auch Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) kritisierten oftmals die Arbeitsweise der Medien. In seinem Buch "Reserve" schilderte der Royal, wie seine Frau in England von der Presse verfolgt wurde. "Als Meg vom Set nach Hause fuhr, bemerkte sie fünf Autos, die ihr folgten. Dann fingen sie an, sie zu jagen", verriet er.

Anzeige

Getty Images Hugh Grant, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Hugh Grant bei der Premiere von "Dungeons & Dragons"

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan mit Prinz Harry bei den Invictus Games 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de