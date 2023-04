Macht Daniel Hartwich hier Anspielung auf Ekats Liebesleben?

Was will Daniel Hartwich (44) denn damit sagen? Rund um den Let's Dance-Star Ekaterina Leonova (36) kursieren schon seit ein paar Wochen Liebesgerüchte: Angeblich sollen die Profitänzerin und ihr Show-Partner Timon Krause (28) fast zeitgleich ihre Beziehung beendet haben. Zahlreiche Fans spekulieren deshalb, dass sich zwischen den beiden während ihrer "Let's Dance"-Teilnahme eine Romanze anbahnt. Machte jetzt etwa auch der Moderator Daniel eine Anspielung auf Ekats Liebesleben?

Am heutigen Abend feierte Ekat nachträglich ihren Geburtstag bei "Let's Dance" – die Tänzerin war am 23. April 36 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass sang ihr ihr Tanzpartner Timon im Studio ein Ständchen. Der Moderator Daniel konnte sich daraufhin einen neckischen Spruch nicht verkneifen. "Wie hast du gefeiert? Für jedes Jahr eine Kerbe in den Promi? So wie du es magst", scherzte er. Ob er damit etwa auf Ekats Liebesleben anspielt?

Neben den aktuellen Spekulationen rund um Ekat und Timon hatte es bereits 2017 Gerüchte um die gebürtige Russin gegeben. Damals war sie gemeinsam mit Gil Ofarim (40) bei "Let's Dance" angetreten – und schon zu diesem Zeitpunkt hatten einige Zuschauer gemunkelt, dass da mehr zwischen den beiden geht.

Getty Images Daniel Hartwich bei "Let's Dance", 2023

Getty Images Daniel Hartwich, Timon Krause und Ekaterina Leonova bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Gil Ofarim und Ekaterina Leonova mit dem "Let's Dance"-Pokal 2017

