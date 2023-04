Nur Fame? Darum hat sich Chiara bei "Der Bachelor" beworben

Chiara Dülberg rechtfertigt sich! In der diesjährigen Staffel von Der Bachelor unterstellten einige Mitstreiterinnen der Brünette, dass sie nur für den Fame in der Sendung sei. Die ehemalige Kandidatin Rebecca Mies warnte David Jackson wegen ihrer Bedenken sogar vor der Münchnerin, weshalb der Rosenkavalier Chiara selbst darauf ansprach. "Hier ist die Chance am höchsten, dass du jemanden triffst, der dir ähnlich ist und in den du dich verlieben kannst und der sich in dich verliebt, wie du bist", erklärte die 26-Jährige und konnte den Hottie damit überzeugen.

