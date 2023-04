Nacht der Rosen mit David "war schlimm" für Bachelor-Chiara

Sie hatte kein gutes Gefühl mehr! Der Bachelor neigt sich allmählich dem Ende zu – und David baut immer mehr Gefühle für die Ladys auf. Umso überraschter war er, als es dann hieß: Kandidatin Chiara Dülberg meint es angeblich nicht ernst mit ihm. Als er dies von Rebecca Ries hörte, schien der Halbamerikaner fast perplex. Chiara spürte direkt, dass etwas los war!

Sie wusste gar nicht, was Rebecca David erzählt hatte. Jedoch spürte Chiara eine Distanz zu dem TV-Junggesellen. "David war bei unserem Gespräch überhaupt nicht bei mir, das ist mir sofort aufgefallen und war auch schlimm für mich, weil ich überhaupt nicht wusste, was los ist", erzählt sie nun Promiflash. Die Münchnerin hatte sogar Angst, dass David nichts mehr für sie fühle.

"Ich dachte wirklich 'Hat er mich gerade angesehen und dabei seine Gefühle für mich verloren?'", führt sie im weiteren Gespräch mit Promiflash aus. Dass David sich trotz Rebeccas Worten für Chiara entschieden hat, bedeutet ihr viel: "Für mich fühlt es sich ein bisschen so an, als würde er mich und das, was er für mich empfindet, davor schützen."

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

RTL David Jackson und Rebecca Ries bei "Der Bachelor" 2023

RTL Chiara Dülberg und David Jackson bei "Der Bachelor"

Instagram / xphiara Chiara Dülberg, "Der Bachelor"-Kandidatin

