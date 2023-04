Top oder Flop? Katy Perry präsentiert sich im Rüschenkleid!

Katy Perry (38) wagte mal wieder einen außergewöhnlichen Look! Am Donnerstag stand in New York die Store-Neueröffnung von Tiffany & Co. an. Zu diesem Event schmiss sich Hollywoods High Society ordentlich in Schale. Auch Blake Lively (35) ließ sich nicht lumpen und posierte in einem heißen Fummel – sie präsentierte ihren After-Baby-Body an der Seite ihrer Mutter. Doch Katy könnte mit ihrem Outfit etwas daneben gegriffen haben…

Katy trug ein cremefarbenes Kleid, das von oben bis unten mit Rüschen verziert war. Zu dem bodenlangen Fummel kombinierte die "Firework"-Interpretin eine funkelnde Kette um den Hals und die passenden Stecker im Ohr. Ihre Haare waren zu einem lockeren Dutt gebunden. Das Make-up der Sängerin war währenddessen schlicht gehalten.

Florence Pugh (27) hingegen begeisterte in einer mintgrünen Robe: Sie schritt in einem durchsichtigen und schulterfreien Kleid über den Teppich und wirbelte mit den lockeren Ärmeln durch die Luft. Im Gegensatz zu Katy und Florence' außergewöhnlichen Kleidern wählte Hailey Bieber (26) einen zeitloseren Look: Die Frau von Justin Bieber (29) präsentierte sich in einem engen schwarzen Kleid, das sie mit silbernem Schmuck aufwertete.

Anzeige

Getty Images Katy Perry, Sängerin

Anzeige

Getty Images Florence Pugh, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Hailey Bieber, April 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de